Дуглас Коста: «Гвардиола – гений»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста считает главного тренера команды Хосепа Гвардиолу гением.

«До своего перехода я не виделся с Гвардиолой, а разговаривал с ним только по телефону. Он убедил меня, что в «Баварии» я обязательно буду играть. Когда я приехал в Мюнхен, Пеп спросил меня, готов ли я узнать, как надо играть в футбол. Раньше я думал, что главная задача тренера – настроить команду. Но с Гвардиолой все не так, он извлекает лучшее из каждого футболиста. Он гений», – заявил Дуглас Коста.