Скоулз: «В последние недели «МЮ» проигрывал заслуженно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и Англии Пол Скоулз считает, что команде следует довериться Луи ван Гаалу.

«В этом сезоне игра команды оставляла желать лучшего, особенно в последние пять недель. Они выигрывали в начале сезона, но это не был интересный футбол – не на такой футбол люди ходят смотреть.

В последние три-четыре недели команда проигрывает заслуженно. Впрочем, не надо увольнять тренера. Ему нужно дать шанс вернуть команде успех. У него большой опыт работы с большими клубами», – передает слова Скоулза BT Sport.