Артем Ребров: «Управляемые мячи хороши для полевых игроков, а вратарям с ними морока»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от мяча, который будет использоваться на чемпионате Европы 2016 года.

– Тот мяч, которым предстоит играть во Франции, уже удалось попробовать в деле?

– Видел, держал в руках. Красивый.

– Ловится нормально?

– Управляемые мячи вроде «ротейро» или «джабулани» хороши для полевых игроков, а вратарям с ними морока. Одно время, вроде бы, отошли от этой тенденции. Но новый мяч для Евро-2016 снова непрост по характеру. Ныряет, виляет.

– Какой мяч был самым неприятным для вас?

– Наверное, «ротейро», придуманный к Евро-2004. Самый непредсказуемый.

– Что важней для вратаря: характер мяча или качество перчаток?

– Это неотделимо друг от друга. К тому же если производитель один, он делает так, чтобы его перчатки лучше ловили его мячи. Конкурентная история, – сказал Ребров.