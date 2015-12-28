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  • Капелло: «В России оценили мою специальную программу питания»

Капелло: «В России оценили мою специальную программу питания»

28 декабря 2015, 16:52
3

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специальной программе питания, которую он внедряет при работе с футболистами. Основу рациона в программе Капелло составляет паста.

По словам наставника, в России к нему прислушались.

«Впервые я опробовал специальную систему питания в «Реале». СМИ писали, что я тем самым убиваю футболистов, ведь они не привыкли к пасте. В Англии было то же самое, а вот в России ко мне прислушались. Но когда я был уволен, футболисты первым делом заказали еду в фастфуде», – заявил он.

Источник: Sport360
Россия Россия Капелло Фабио
Комментарии (3)
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порт
1451313136
Когда ты уехал, нашим нужно было заказать кисель.
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bringing
1451323620
Оценили,только отрицательно
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nikolaich2
1451331669
Так вот разгадка неудачной игры нашей сборной при Капелло! Дело в пасте!
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