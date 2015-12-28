Капелло: «В России оценили мою специальную программу питания»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о специальной программе питания, которую он внедряет при работе с футболистами. Основу рациона в программе Капелло составляет паста.

По словам наставника, в России к нему прислушались.

«Впервые я опробовал специальную систему питания в «Реале». СМИ писали, что я тем самым убиваю футболистов, ведь они не привыкли к пасте. В Англии было то же самое, а вот в России ко мне прислушались. Но когда я был уволен, футболисты первым делом заказали еду в фастфуде», – заявил он.