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    • Канищев: «В «Зените», кроме Халка, Витселя и еще двух с половиной футболистов, можно менять всех»

    Канищев: «В «Зените», кроме Халка, Витселя и еще двух с половиной футболистов, можно менять всех»

    Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев поделился мнением, какие позиции необходимо укреплять сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно.

    Достаточно ли «Зениту» имеющегося состава, чтобы добиться выхода в четвертьфинал, или же необходимо усиление в зимнее трансферное окно? Если да, то какие позиции требуется прежде всего укрепить?

    – Усиление, безусловно, нужно. Не помешал бы еще один сильный центральный защитник, поскольку при сильном давлении со стороны соперника оборона «Зенита» со своими обязанностями не всегда справляется. Здесь есть, о чем подумать. Нужен и хороший голкипер, поскольку зенитовская бригада вратарей во главе с Лодыгиным стопроцентной надежностью все-таки не отличается. Ляпы нет-нет, да и совершают. Другой вопрос, где найти такого вратаря! У «Баварии» Нойера не купишь. Остальные известные воротчики вроде бы тоже при деле. Поэтому можно только фантазировать.

    Кроме этого, «Зениту» необходим мобильный правый хав, который бы пахал, как Смольников, но более креативный и разнообразный в атаке. Да и на левом краю в средней линии не помешал бы еще один хороший игрок, чтобы была конкуренция тому же Шатову, который хотя и является одним из лидеров команды, но не всегда играет стабильно. Да и другим тоже – на случай если у кого-то не пойдет игра.

    Ну и сильный, ярко выраженный нападающий нужен, поскольку есть только один Дзюба, сейчас стабильно забивающий. Но всякое может случиться: дисквалификация, не дай бог травма или голевое чутье пропадет… Да и вообще в хорошем клубе нужно по два сильных игрока на одно место иметь. А в «Зените» в настоящее время есть хорошие Халк, Витсель и еще два с половиной футболиста. Остальных можно спокойно менять без опасения за результат.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    27.12.2015 07:32
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1451214497
    два с половиной это Гарай и Шатов а половинка Кришито остальных смело можно менять
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    bars098
    1451214498
    Согласен полностью
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    Aztec58
    1451215333
    Поменяют, блин, шило на мыло.
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    ologreds
    1694996518
    numo453181
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