Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Перес может вернуть Моуринью в «Реал»

    Увольнение Жозе Моуринью из «Челси» подняло волну слухов о его дальнейшей карьере. Одним из вариантов ее продолжения считается мадридский «Реал», в котором португалец успешно работал с 2010 по 2013 годы. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес готов в ближайшее время уволить нынешнего наставника команды Рафаэля Бенитеса, чьей работой недовольны, в первую очередь, звездные игроки клуба.

    Напомним, что ранее агент Моуринью опроверг информацию о переговорах с руководством «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2015 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mauxa
    1450859587
    Не надо Маура... Зидана или Лева!!!
    Ответить
    El_Chori
    1450874570
    Давай-давай)) а то Навас засиделся))
    Ответить
    Frozzen
    1450885564
    В первую очередь нужно выгнать Роналду,это он корень всех проблем Реала
    Ответить
    Aza23becks
    1450894538
    Зря Клоппа упустили
    Ответить
    ologreds
    1694996542
    numo452820
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+