«Зенит» встретится с «Брондбю» и «Норрчепингом» на групповой стадии «Atlantic cup»

Определились соперники «Зенита», с которыми питерцам предстоит встретиться на групповом этапе товарищеского турнира «Atlantic cup», который состоится в феврале следующего года в Португалии.

Первого февраля сине-бело-голубые померяются силами с «Брондбю» (начало матча – в 21.00 по московскому времени), а четвертого в аналогичное время сразятся в поединке «Норрчепингом».

Кроме «Зенита» в «Atlantic cup» примут участие такие команды, как «Орхус», «Кальмар», «Эребру», «Яблонец» и московский «Локомотив».