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    • Карасев: «Не постесняюсь удалить Роналду, если он этого заслужит»

    Карасев: «Не постесняюсь удалить Роналду, если он этого заслужит»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев, ставший первым за одиннадцать лет российским судьей, приглашенным работать на матчах финальной части чемпионата Европы, рассказал о подготовке к предстоящему турниру.

    - Если вкратце - это воплощение мечты. А вообще, мою радость сложно передать словами. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как меня выбрали, а я до сих пор испытываю эмоции.

    - Ваш коллега Сергей Хусаинов сказал, что на Евро Вы можете растеряться. Что бы хотели ему ответить?

    - На это я ничего не хочу отвечать. Это мнение человека - пусть оно при нем и останется.

    - А сами что на эту тему можете сказать?

    - Скажу так - судьи, которые дошли до определенного уровня, они априори не могут растеряться. Ошибки могут быть у всех, но если арбитр имеет склонность к растерянности, он не попадет даже в ФНЛ. А у тех, кто дошел до уровня профессионального футбола, характер сильный.

    - Давайте представим, что на Евро-2016 Криштиану Роналду позволит себе ругань в Ваш адрес. Вы его удалите, как это сделали с Чорлукой в матче ЦСКА - "Локомотив"?

    - Игроки должны заниматься своим делом, их авторитет не должен влиять на арбитров. Поэтому если Роналду будет заслуживать удаления, я его удалю. И стесняться здесь нечего.

    Источник: Footballreview.ru

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    22.12.2015 11:26
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1450775012
    Ты бы в Грозном был бы таким честным и смелым, ага. Помнишь, как Ростов убивал?
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    vgarakh
    1450783714
    По команде толстых он убивал Ростов не только в Грозном, но и в Краснодаре и в Москве. Это самый предвзятый судья в России.
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    Zeff
    1450784423
    "Не заслужит, все равно удалю",-характер у меня такой.
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    bringing
    1450795892
    Бла бла бла,эти слова просто мусор...в РФПЛ делов наделал и стал богатым на деньги...
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    ologreds
    1694996546
    numo452737
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