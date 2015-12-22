Анри: «Не понимаю, что Марсьяль делает на фланге»

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Норвича" (1:2) заявил, что главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал неправильно использует нападающего Антони Марсьяля. Французский форвард не может поразить ворота уже на протяжении девяти матчей АПЛ.

"Почему Марсьяль играет на фланге? Я не знаю, что он там делает.Он должен в штрафной один в один обыгрывать соперников и забивать голы, а в итоге стоит на фланге и почти не касается мяча. Думаю, что вокруг Марсьяля должна строиться игра в атаке", - считает Анри.