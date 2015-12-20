Томпсон: «Ориги сделал достаточно, чтобы заслужить место в стартовом составе «Ливерпуля»

Легенда «Ливерпуля» Фил Томпсон выразил мнение, что нападающий Дивок Ориги заслужил место в стартовом составе красных на предстоящую игру с «Уотфордом» в английской Премьер-лиге.

«Думаю, что Ориги сделал достаточно для того, чтобы выйти в стартовом составе, особенно в выездной игре, где его скорость будет реальной угрозой.

Очевидно, что Юрген Клопп испытывает сложности с тем, чтобы выжать максимум из возможностей Кристиана Бентеке и со сломлением соперников в их родных стенах.

Это будет тяжелое испытание для «Ливерпуля», но, кажется, что им нравятся сложности», - отметил Томпсон.