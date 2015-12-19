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    • Левитин: «Карасев – холерик, зачастую он чрезмерно импульсивен»

    Левитин: «Карасев – холерик, зачастую он чрезмерно импульсивен»

    Судья всесоюзной категории Владимир Левитин высказал свое мнение об ошибках, допускаемых арбитром Сергеем Карасевым, которому будущим летом предстоит обслуживать матчи чемпионата Европы во Франции.

    «Хотелось бы сказать напутственные слова в адрес Сергея Карасева, чтобы на ЧЕ-2016 во Франции не потерпеть очередное судейское фиаско. В отличие от судейства игр российского чемпионата, где Карасев довольно часто на протяжении последних лет допускал грубые ошибки, международные встречи он проводит более гладко. По характеру Сергей холерик, и его судейские решения часто имеют импульсивный характер.

    Он не всегда четко разбирается с вопросами по назначению пенальти и удаления игроков с поля, и часто неправильно толкует положение, называемое «фол последней надежды». Судья должен уметь сочетать в себе комплекс качеств как холерика, так и сангвиника, и флегматика. В этом направлении Сергею Карасеву следует провести серьезную работу», – сказал Левитин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2015 17:41
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