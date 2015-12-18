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    Кержаков перейдет в «Цюрих»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков перейдет в швейцарский "Цюрих".

    Кержаков станет игроком "Цюриха" на правах аренды, срок которой будет действовать до лета 2016 года. Стоит отметить, что именно летом завершается контракт Кержакова с "Зенитом".

    Напомним, что Кержаков в этом сезоне не провел ни одного матча за "Зенит" из-за конфликта с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Португальский наставник даже запретил Кержакову появляться на базе клуба и форварду пришлось поддерживать форму в Москве в медицинском центре "Локомотива".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2015 14:54
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    Комментарии (17)
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    z89
    1450442232
    клуб занимает 9 место из 10, в рейтинге уефа 105 место
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    Рулон Обоев
    1450443137
    Саня давай, Золотой мяч в следующем году твой!
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    maygli
    1450445262
    Александру успехов и удачи.
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    С-Пб on-line
    1450446053
    Сашка, умой Боаша водопадом голов!!!
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    FanatSerj
    1450446475
    Да уж супер клубешник, в Урале бы и то лучше было, хоть на виду был бы. Посмотрим как контракт с Зенитом закончится там видно будет, вон раз Погреб играет, то уж Супер Кержу и подавно место в РПЛ найдется.
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    FanatSerj
    1450446653
    А заметили, что вся это зенитовская пи...добратия хоть их из клуба поперли и разбежались по разным клубам каждый умудрился перестараться с текущим клубом, а некоторые еще и не один раз и не с одним руководством. (Привет Гарику, Широкову).
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    stuff_europe
    1450453828
    пускай валит! и так Дзюба лучше него игрет!)
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    ЖОРРО
    1450464952
    Удачи тебе!
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    themist
    1450696491
    К Александру Кержакову можно по разному относиться, кто то может уважать его, а кто то и нет. Но такого отношения к себе от клуба, которому он столько всего отдал, за все что он сделал... по-моему он такого не заслужил. В любом случае, удачи и здоровья Александру Кержакову.
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    ologreds
    1694996573
    numo452305
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