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    • «Тосно» будет принимать соперников по ФНЛ на стадионе в Великом Новгороде

    «Тосно» будет принимать соперников по ФНЛ на стадионе в Великом Новгороде

    «Тосно» сменит стадион для проведения домашних матчей в ФНЛ. Отныне, принимать соперников клуб из Ленинградской области будет в Великом Новгороде на стадионе «Центральный». Об этом сообщил гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко. До этого момента домашним стадионом «Тосно» была малая спортивная арена стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    «Тосно» планирует проводить домашние матчи в Великом Новгороде. Сейчас на стадионе «Центральный» проводится реконструкция. Правительство новгородской области заинтересовано, чтобы наш клуб играл в их городе. По их приглашению посетил стадион. И был приятно удивлен. Прекрасный стадион на 3 200 мест, искусственное поле с подогревом и освещением на 1 200 люкс. Сдача планируется в начале года. Если все работы будут выполнены в срок, то первый матч на новом месте проведем уже в марте.

    На стадионе в Новгороде клуб сможет устанавливать время начала матчей, чего у нас не было на МСА «Петровский». Это позволит привлечь больше болельщиков на трибуны. Кроме стадиона, в «Тосно» ничего не меняется. Мы остаемся клубом из Ленинградской области. В Новгород будем ездить только на игры», – сказал Матюшенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.12.2015 19:32
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450382253
    Стыдно за Ленобласть, блин.
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    dimar
    1450427527
    отличная новость, хоть и мы футбол вживую теперь посмотрим:)
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    ologreds
    1694996577
    numo452236
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