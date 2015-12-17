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    «Зениту» интересны Черышев, Нойштедтер, Семенов и Оздоев

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после заключительного матча 2015 года в Генте выразил уверенность в том, что команда к играм плей-офф Лиги чемпионов непременно усилится.

    Сообщается, что полузащитник «Реала» Денис Черышев хоть и планирует продолжить свою карьеру за границей, но охотно идет на контакт с представителями «Зенита», так что появление 24-летнего футболиста в Санкт-Петербурге исключать отнюдь нельзя.

    Вызывает интерес у «Зенита» защитник «Терека» Андрей Семенов и хавбек «Шальке» Роман Нойштедтер, у которого в июне будущего года заканчивается контракт с клубом.

    Нет ясности с будущим 32-летнего хавбека Мигеля Данни, который, возможно, переберется в Эмираты. Его потенциальный сменщик — 26-летний Александр Ерохин из «Урала» — травмировался, и вопрос о его приобретении останется открытым до лета. А вот 23-летний Магомед Оздоев из «Рубина» может оказаться в «Зените» и нынешней зимой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.12.2015 08:38
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    Комментарии (3)
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    Челнинец
    1450342965
    Черышеву главное не тупить, лучше в Европе прогрессировать, чем в России играть
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    ologreds
    1694996581
    numo452186
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