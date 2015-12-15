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    • Червиченко: «Титов получал один миллион и это был потолок в «Спартаке»

    Червиченко: «Титов получал один миллион и это был потолок в «Спартаке»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, какой потолок зарплат был в период его президентства в клубе, а также высказал свое видение ситуации, в которой оказался полузащитник «Спартака» Роман Широков.

    «Когда я руководил «Спартаком», максимальная планка зарплаты была один миллион долларов. Мы сделали такой контракт Егору Титову. Но тогда не было окладов в два-три миллиона. Женя Гинер тогда задрал планку, дав 600 тыс. долларов в год Ролану Гусеву, и Егор сказал: «Где Гусев – и где я?» Егор тогда был лучшим игроком страны. И Егор был прав, мы договорились на эту сумму.

    Широков? Я почти все время на стороне игроков, но тут выгодно стать жертвой. Не понимаю, что происходит между Дмитрием Аленичевым и Леонидом Федуном. Потому что, когда тренер говорит, что игрок нужен, а потом его не ставит – это говорит об отсутствии слаженности в действиях. Какое-то тихое китайское противостояние. Надо в конце концов Аленичеву и Федуну сесть и поговорить по душам, чтобы не подставлять владельца клуба в прессе», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.12.2015 18:54
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1450195263
    Во всем мире потолок зарплат надо вводить,за что такие деньги вообще получают?
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    dkupovu
    1450203255
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
    Ответить
    апоголлл
    1450253238
    наконец-то червяк адекватные вещи говорит
    Ответить
    ologreds
    1694996588
    numo452042
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