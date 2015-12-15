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    • Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2016

    Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи Евро-2016

    Российский арбитр Сергей Карасев вошел в список судей, которым следующим летом предстоит работать на матчах чемпионата Европы 2016-го года во Франции.

    Полный перечень арбитров выглядит так:

    Мартин Аткинсон (Англия), Феликc Брих (Германия), Джюнейт Чакир (Турция), Марк Клаттенбург (Англия), Уильям Коллам (Шотландия), Йонас Эрикссон (Швеция), Овидиу Хацеган (Румыния), Сергей Карасев (Россия), Виктор Кошшои (Венгрия), Павел Краловец (Чехия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Милорад Мажич (Сербия), Свейн Моэн (Норвегия), Никола Риццоли (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция), Карлос Веласко Карбальо (Испания).

    Источник: УЕФА

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    15.12.2015 16:33
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    Комментарии (4)
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    Arhadiavol
    1450191208
    афигеть не ожиданно
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    Etiainen
    1450195446
    о, красавчик!
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    dkupovu
    1450203318
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    ologreds
    1694996590
    numo452033
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