Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Черчесов: «Форма Кухарчика? Хорошая! Adidas»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов высмеял журналистов в свойственной ему манере и обвинил их в пассивности.

    «Нет вопросов? Ну тогда я к вам приходить больше не буду. Смотрите, чтобы потом не обижались. Я два километра иду, чтобы мне вопросов не задавали?! Я серьезно говорю. Буду заходить, говорить «здравствуйте» и уходить, чтобы меня не штрафовали.

    О! Мой друг! Как насчет последних пяти минут? Наш ответ был в Кракове — в последние пять минут. Специально для тебя. Команда просила задать нашему другу вопрос о последних пяти минутах. Это такой новогодний подарок.

    Форма Кухарчика? Форма хорошая! Adidas, «Легия» — все в порядке. «Пять минут», не хочешь извиниться? Я-то думал, что ты начнешь с этого: да, тренер, спасибо, слово сдержал, молодец», — сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2015 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    talgatnurzhanov2006
    1450065854
    и тут его понесло
    Ответить
    Витус Беринг
    1450071217
    Типа ЛВС. Думбия был в зелёной форме !!!
    Ответить
    Igreks
    1450102914
    Чмерьчмесов как всегда хотел остряком прикинуться но вышло наоборот - Дебил Дебилович с великой буквы. вратарь - ничего странного)))
    Ответить
    ologreds
    1694996599
    numo451890
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+