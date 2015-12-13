Дешам: «Жребий для Франции мог быть хуже»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно жеребьевки Евро-2016.

"Могло быть хуже. С двумя нашими соперниками мы хорошо знакомы. С Албанией – потому что недавно играли с ней два матча. Правда, стоит помнить, что обыграть ее нам так и не удалось. И со Швейцарией, против которой мы играли на чемпионате мира. Мы знаем их, они знают нас. Со сборной Румынии мы знакомы хуже, но у нее была лучшая оборона в квалификации: всего два пропущенных мяча, пять побед, пять ничьих", – сказал Дешам.