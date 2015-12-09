Чалый: «Дома при своих болельщиках «Бордо» не будет играть спустя рукава»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими ожиданиями от игры против «Бордо» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

«Завтра будет, во-первых, игра очень тяжелая. Заключительная встреча, накопилась усталость, ротации нет, какую бы хотелось, много травмированных. Но это не повод не рассчитывать на положительный результат. За параллельной встречей следить не будем, когда закончится матч – тогда и посмотрим.

У «Бордо» даже на замену выходят достаточно сильные игроки, что подтвердил недавний матч с «Генгамом». Какой у них будет состав, полурезервный или нет, – это их дело. Но играть дома при своих болельщиках они спустя рукава в любом случае не будут. Для нас важно решать задачи и в чемпионате, и в Лиге Европы. В турнире европейского уровня, конечно, важно сыграть хорошо и качественно», - заявил Чалый.