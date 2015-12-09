Астапов: «Речь об исчезновении «Кубани» не идет»

Глава попечительного совета «Кубани» Михаил Астапов исключил возможность расформирования клуба.

«Финансовая ситуация очень непростая: задолженность действительно существует, есть и другие финансовые проблемы. Но есть и понимание того, что проблемы, связанные с футболистами, должны быть решены до Нового года. Да, возможны различные сценарии развития событий, связанные, например, с продажей игроков. Но речи об исчезновении команды не идет. И это не только мое мнение. Знаю, что очень серьезные усилия по решению этой проблемы прилагаются губернатором. Команда не брошена на произвол судьбы и не будет брошена.



Проверки полиции? Я сегодня беседовал с генеральным директором, сам задал этот вопрос, он сказал, что информация не соответствует действительности. Не думаю, что он говорил неправду», - сказал Астапов.