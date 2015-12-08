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    Тотти: «Спаллетти предоставил мне свободу действий»

    Капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что в команде под управлением Лучано Спаллетти он чувствовал полную свободу на поле.

    «Я не могу даже представить себя в качестве центрфорварда, так как считал, что не обладаю для этого всем необходимым. Но на самом деле все пошло очень хорошо. Под началом Лучано Спаллетти мне была предоставлена свобода действий, и я испытывал лучшие эмоции за всю карьеру.

    Мой лучший гол? Я забил его "Реалу" Висенте дель Боске в 2001 году. Тот гол остается моим любимым в еврокубках, хотя Венсан Кандела сделал все для того, чтобы это стало правдой. Было невероятно, "Бернабеу" аплодировал мне стоя», - признался Тотти.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" - БАТЭ состоится в среду, 9 октября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рома»

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    08.12.2015 15:34
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