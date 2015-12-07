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    Эмери: «Ювентус» - команда уровня «Реала» и «Барселоны»

    Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери сожалеет, что его команда не продолжит играть в Лиге чемпионов. А вот за выход в Лигу Европы он постарается побороться, хотя не все зависит от испанского клуба.

    «Группа была очень сложная. Фавориты "Ювентус" и "Манчестер Сити" заняли два первых места. "Ювентус" - это команда того же уровня, что и "Реал" с "Барселоной". Мы хотим показать такой же футбол, какой демонстрировали в матчах против этих двух клубов. Мы хотели продолжать играть в Лиге чемпионов. Мы расстроены вылетом, но моя цель - попасть в этот турнир и в следующем сезоне.

    Мы должны одолеть "Ювентус", чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы - этот турнир многое дал нам. В составе "Ювентуса" три центральных защитника мирового класса. Это правда, что не все зависит от нас в борьбе за третье место. Нам нужно просто показать хорошую игру. Это все, что мы можем сделать.

    Нам следует играть острее в нападении. Мы работаем на этим. Думаю, что у нас лучше получалось, когда мы действовали только с одним форвардом. Бенуа Тремулинас и Эвер Банега сегодня днем проведут тренировку. Посмотрим, в каком они состоянии», - рассказал Эмери.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» - «Ювентус» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2015 17:52
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