«Эвертон» - «Кристал Пэлас». Смотреть онлайн

Последний матч 15-го тура английской Премьер-лиги пришелся на понедельник, 7 декабря. В этой игре встретятся «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Обе команды расположились в середине турнирной таблицы, но разрыв между ними составляет всего одно очко, что должно придать матчу дополнительную перчинку.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Эвертон» - «Кристал Пэлас», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 23:00.