Швайнштайгеру грозит трехматчевая дисквалификация

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может получить трехматчевую дисквалификацию за удар по лицу защитника Уинстона Рида во встрече игре 15-го тура английской премьер-Лиги против «Вест Хэма» (0:0). Действие немца осталось без внимания со стороны главного арбитра матча Марка Клаттенбурга, однако данный эпизод засняла одна из телекамер. Футбольная ассоциации Англии в ближайшие несколько дней пристально изученит поступка Швайнштайгера.

Главный тренер «молотойцев» Славен Билич после окончания поединка отметил, что «судья обязательно наказал бы Швайнштайгера удалением, если бы сумел разглядеть этот эпизод».