Пеллегрини: «Манчестер Сити» не хватает важных игроков»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги со "Сток Сити", который его команда проиграла со счетом 0:2.



"Нам недоставало быстроты действий. Одни и те же футболисты провели слишком много игр. Мы очень плохо действовали в обороне, а также не создали большого количества голевых моментов. "Манчестер Сити" во всех турнирах использует только 13 футболистов. Важных игроков не хватает. Но надо играть с теми, кто есть. Придется продолжать с теми же 11 или 12 игроками. Ждем информации от медиков", – сказал чилиец.