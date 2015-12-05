Бышовец: «Виллаш-Боашу нет альтернативы в «Зените». Команда сделана португальцем»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что главному тренеру "Зенита" Андре Виллаш-Боашу нет альтернативы в петербургской команде.

–​ «Зенит» лишь шестой. Нужно ли Боаша оставлять на весну?

– Это досужие разговоры, вбросы. У нас нет критериев выбора тренера, а существует агенты, пресса, которые вбрасывают разную информацию, создавая ком, который образует нервную атмосферу. По сути, Боашу нет альтернативы. Команда подобрана или даже сделана португальцем и целой группой иностранных игроков.

–​ А Семак может подменить?

– Надо понимать реакцию лидеров команды и то, что Сергей при его опыте игрока и его перспективах – это определенный риск. Хотя шестое место для «Зенита» можно считать провалом. Но по очкам ситуация не так и трагична – отрыв от ЦСКА всего две победы. Конечно, руководителям есть над чем думать.