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    Григорий Иванов: «Судья должен быть психологом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что судьи должны с пониманием относиться к выходкам футболистов.

    - Правда, что на уровне низших дивизионов каждый клуб платит судьям «черную» зарплату?

    - Не знаю. Вопрос некорректный: если я не плачу сам, то как могу говорить, что кто-то платит?

    - Многие футболисты не переваривают арбитров, как складываются ваши отношения с судьями?

    - По-разному, со многими у меня теплые отношения, мы общаемся на любые темы. Но во время игры, бывает, думаешь: «Судья, негодяй, подсуживает этим!» Потом на холодную голову пересмотришь и понимаешь, что ошибся он один раз в одну сторону, один - в другую. Судьи такие же люди, а давление испытывают со всех сторон. Профессия очень тяжелая, не каждый смог бы быть на месте судьи, решать судьбы.

    - Во время матчей часто слышно, как футболисты матерятся на арбитров. При этом они не получают карточек.

    - Арбитр должен понимать футболиста. Если он и что-то сказал, это было в горячке, завтра он будет жалеть. Можно махать карточками, парни будут пропускать несколько игр. Но ведь после игры многие футболисты подходят к судьям и извиняются, если оскорбили. Поэтому арбитры допускают послабление. И я поддерживаю тех арбитров, которые не выгоняют сразу. Это не идет на пользу футболу, потому что сразу меняется расклад на поле. Это болельщики могут возмущаться, судья должен быть психологом.

    - Вы врывались в судейскую?

    - Ну как врывался, я ведь числюсь начальником команды, поэтому подписываю протокол после матча. Врываться мне не надо, я и так могу зайти. На повышенных тонах разговоры бывали. Помню, играли с «Сибирью» на кубок, игра на нервах, судил Юра Баскаков. А до этого мы обыграли «Сибирь»: все считали, что Гвардис ошибся в нашу пользу. Через три дня буквально уже мы говорили, что Баскаков ошибался в пользу «Сибири», пенальти нам поставил. После игры он что-то сказал, я ответил, повздорили, но через полчаса обнялись: «Так и так, игра». Поэтому на руководителей тоже обижаться не нужно, писать рапорты. Через полчаса человек остынет, снова будет друг, единомышленник и коллега.

    - То есть арбитры тоже не паиньки?

    - А то! Игорь Федотов - каратист, десантник, попробуй ему что-нибудь сказать. Много серьезных ребят.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.12.2015 10:03
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