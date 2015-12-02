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  • МВД Франции запретило болельщикам «Рубина» посетить матч против «Бордо»

МВД Франции запретило болельщикам «Рубина» посетить матч против «Бордо»

2 декабря 2015, 16:19
20

Болельщики «Рубина» не смогут посетить выездной матч группового этапа Лиги Европы с «Бордо».

«Мы прилагаем к данному письму указ министерства внутренних дел, запрещающий болельщикам команды ФК „Рубин“ перемещение между любыми пограничными пунктами Франции (аэропорт, жд, дорожная граница) и коммуной Бордо. Статья L. 332-16-1 спортивного кодекса, выходящая из статьи 60 закона № 2011-267 от 14 марта 2011 об обеспечении внутренней безопасности, позволяет МВД запрещать индивидуальное или коллективное перемещение людей, являющихся болельщиками или ведущими себя как таковые, и присутствие которых может принести значительный ущерб общественному порядку.

Люди, которые не будут соблюдать этот запрет, будут подвергнуты лишению свободы сроком шесть месяцев и штрафу 30 000 евро. Кроме того, они будут подвергнуты полному запрету на посещение стадиона сроком на один год, если не будет принято какого-либо иного мотивированного решения. Так как болельщики обычно приезжают накануне матча, запрет вступает в силу 9 декабря в полдень и истекает 10 декабря в полночь», - приводит пресс-служба казанского клуба выдержку из МВД Франции на имя президента «Рубина».

Источник: ФК «Рубин»
Лига Европы Россия Рубин Бордо
Комментарии (20)
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Freyk
1449063813
Заметьте, болельщикам «Рубина». То есть болельщики «Спартака», «Зенита» или «Краснодара» могут съездить. Так что всем казанцам предлагаю просто закупиться атрибутикой того же «Бордо» и ехать назло всем на матч.
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Black Giz
1449065799
Странные ребята. В таком разе запретите индивидуальное или коллективное перемещение людей, являющихся болельщиками сраного Бордо. Или они не принесут значительный ущерб общественному порядку? Их в несколько десятков раз больше. УПЫРИ!
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grand-igor
1449066284
не могут обеспечить безопасность пусть играют на нейтральном ПОЛЕ, только с российскими клубами могут так поступать.ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ МУТКО АУ!!!!
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Писюнг
1449067775
Татары - мусульмане. Видимо боятся, что вместе с болельщиками какие-нибудь самовзрывающиеся идиоты приедут. Они теперь этого как огня боятся
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15426378s
1449069988
нет нет, я то уж точно не буду там присутствовать.
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вован1409
1449071338
Мой товарищ купил уже билет во Францию на этот матч и что теперь делать? Вопрос к президенту РФПЛ.Посмотреть Париж можно в любое время года но только не зимой
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Шиина Маюри
1449071892
Фиг знает. Лучше было бы вообще перенести матч в другой регион и все. К чему это — непонятно.
Ответить
z89
1449073250
Надеюсь, за такую несправедливость Рубин забьет 3 меча и продолжит выступление в Лиге Европы.
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BAIv
1449095839
европид.расы, переносите игру или технарь, они из любого говна по максимуму беспределят полу-цыгане полу-арабы
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amg063
1449124944
можно закосить под болельщиков бордо
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