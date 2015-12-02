МВД Франции запретило болельщикам «Рубина» посетить матч против «Бордо»

Болельщики «Рубина» не смогут посетить выездной матч группового этапа Лиги Европы с «Бордо».

«Мы прилагаем к данному письму указ министерства внутренних дел, запрещающий болельщикам команды ФК „Рубин“ перемещение между любыми пограничными пунктами Франции (аэропорт, жд, дорожная граница) и коммуной Бордо. Статья L. 332-16-1 спортивного кодекса, выходящая из статьи 60 закона № 2011-267 от 14 марта 2011 об обеспечении внутренней безопасности, позволяет МВД запрещать индивидуальное или коллективное перемещение людей, являющихся болельщиками или ведущими себя как таковые, и присутствие которых может принести значительный ущерб общественному порядку.



Люди, которые не будут соблюдать этот запрет, будут подвергнуты лишению свободы сроком шесть месяцев и штрафу 30 000 евро. Кроме того, они будут подвергнуты полному запрету на посещение стадиона сроком на один год, если не будет принято какого-либо иного мотивированного решения. Так как болельщики обычно приезжают накануне матча, запрет вступает в силу 9 декабря в полдень и истекает 10 декабря в полночь», - приводит пресс-служба казанского клуба выдержку из МВД Франции на имя президента «Рубина».