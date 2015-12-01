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    • Игроки сборной Венесуэлы бойкотируют отборочный турнир ЧМ-2018

    Игроки сборной Венесуэлы бойкотируют отборочный турнир ЧМ-2018

    Группа игроков сборной Венесуэлы требует смены руководства национальной футбольной федерации и тренерского штаба. В случае невыполнения своих требований футболисты намерены бойкотировать оставшиеся матчи отборочного турнира на ЧМ-2018.

    Поводом для бойкота послужили слова главы Федерации футбола Венесуэлы Лауреано Гонсалеса, который обвинил игроков в заговоре против главного тренера Ноэля Санвисенте. Футболисты назвали эти обвинения лживыми и потребовали перемен в федерации и национальной команде.

    "Мы считаем, что нашей сборной нужны серьезные кадровые перемены, чтобы исправить нынешнее положение дел. Что касается чиновников, то тот урон, который нанесли определенные лица из Федерации футбола Венесуэлы национальной команде, можно исправить только путем отстранения недобросовестных чиновников от своих постов. До тех пор, пока это не будет сделано, мы не будем играть", - сказано в заявлении игроков.

    Идею бойкота поддержали Фернандо Аморебьета, Габриэль Сичеро, Грендди Перосо, Освальдо Вискаррондо, Роберто Росалес, Джозеф Мартинес, Рональд Варгас, Алехандро Герра, Кристиан Сантос, Сесар Гонсалес, Томас Ринкон, Луис Мануэль Сейхас, Франклин Лусена, Саломон Рондон, Хуан Фалькон, Мику.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2015 19:00
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    Комментарии (4)
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    GoldPlayFIFARus9
    1448999313
    Как всегда,заголовок кричащий,а суть несколько иная
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    Дима1960
    1449013436
    Ребята-мира вам.
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    ologreds
    1694996680
    numo450581
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