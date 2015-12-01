Порошенко подписал антикоррупционный закон в сфере спорта

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений» принятым Верховной Радой.

«Этот закон - один из главных инструментов борьбы с договорными матчами. Мы будем расследовать все факты, которые появляются в футболе и других видах спорта. Это будет механизмом правоохранительных органов для заведения уголовного дела, сопровождения и доведения до суда», - сказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Антикоррупционный закон в сфере спорта вступит в силу сразу после его официального опубликования.