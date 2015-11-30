Мини-футбол. «Динамо» оказалось сильнее «Газпрома»

Подмосковное «Динамо» в упорном матче 11-го тура Суперлиги переиграло югорский «Газпром-ЮГРА». Отметим, что противостояние запомнилось болельщикам обоюдным удалением. Бело-голубые лишились Нандо, а «Газпром» – Робиньо.

Чемпионат России. Суперлига. 11-й тур

Прогресс (Глазов) – Политех (Санкт-Петербург) – 7:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мелконян, 15. 2:0 – Райхель, 26. 3:0 – Петров, 28. 4:0 – Разуванов, 35. 4:1 – Будин, 35 (в свои ворота). 5:1 – Райхель, 42. 6:1 – Толстов, 43. 7:1 – Путилов, 44.

Новая генерация (Сыктывкар) – Тюмень – 5:7 (2:4)

Голы: 0:1 – Соколов А., 4.1:1 – Соколов П., 10. 1:2 – Антошкин, 13. 2:2 – Гибадуллин, 17. 2:3 – Батырев, 21. 2:4 – Неведов, 25. 3:4 – Кейруш, 26. 4:4 – Сосковец, 29. 5:4 – Соколов П., 29. 5:5 – Лобков, 45. 5:6 – Батырев, 48. 5:7 – Антошкин, 50.

Динамо (Московская область) – Газпром-ЮГРА – 4:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Марсенио, 5. 0:2 – Чишкала, 22. 1:2 – Нандо, 26. 1:3 – Эдер Лима, 33. 2:3 – Фукин, 38. 3:3 – Ромуло, 38 (с пенальти, 10м). 4:3 – Давыдов, 47 (в свои ворота).

Сибиряк (Новосибирск) – Синара (Екатеринбург) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бастриков, 2. 1:1 – Сими Сайотти, 10. 2:1 – Иванов, 41. 3:1 – Главатских, 48.

КПРФ (Москва) – Дина (Москва) – 6:7 (4:3)

Голы: 0:1 – Заболонков, 2. 0:2 – Багиров, 4. 1:2 – Гончаров, 11. 2:2 – Шакиров, 12. 3:2 – Котляров, 18 (с пенальти, 10м). 3:3 – Мишарин, 22. 4:3 – Шакиров, 25. 5:3 – Део, 38 (с пенальти, 6м). 5:4 – Эскердинья, 41. 6:4 – Разоренов, 43. 6:5 – Эскердинья, 45. 6:6 – Эскердинья, 48 (с пенальти, 6м). 6:7 – Кутузов, 48.

Норильский никель (Норильск) – Ухта – 6:2 (0:2)