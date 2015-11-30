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Мини-футбол. Филисова: «Верим, что это наш не последний финал»

30 ноября 2015, 11:47

Итоги выступления женской сборной России на VI чемпионате мира в Гватемале, завершившегося завоеванием серебряных наград, подвела капитан нашей команды Мария Филисова.

– Мария, у нашей команды позади остался первый финал чемпионата мира. Расскажи, каково это чувствовать столь высокий уровень ответственности?

– Если честно, передать все это словами будет немного трудно. На протяжении всего чемпионата мы получали огромную поддержку, очень много людей верили в нас, мы это чувствовали и планомерно шли к своей цели. Быть может, где-то мы немножко не дотянули, но для нас это огромный опыт и уверенный шаг вперед. Матчи такого уровня нередко случаются лишь раз в жизни. Мы искренне верим, что это не последний наш финал, но я очень рада, что именно этой командой и этим коллективом мы дошли до столь высокого результата. Раньше мы были только третьими, теперь мы вторые и самое главное продолжать работу, не опускать достигнутую планку. Второе место – это очень позитивный итог, но впредь будем стремиться выше!

– Можно ли сказать, что команда полностью отдала все силы на этом чемпионате мира или же, оглядываясь назад, было что исправить?
– До финального дня мы прибавляли ото дня ко дню, действуя все эффективнее и сметая на своем пути любого соперника. Очень сильные эмоциональные затраты мы понесли после вчерашнего полуфинала, и сегодня, по сути, были «выжаты как лимон». Естественно, мы не хотели уступать, были готовы бороться и делали это, но, увы, получилось так, как получилось. Будет к чему стремиться в дальнейшем, в следующем году попытаемся вновь побороться за первую строчку! Ничего страшного не случилось, мы рады, что стали вторыми и надеемся, что сумели порадовать своих родных и всех болельщиков своим достижением.

– После игры могло показаться, что результат финального матча ушел в тень победы над Португалией в полуфинале – несмотря на счет, все были счастливы. Так ли это на самом деле?
– Мы действительно счастливы от того, что мы уже в финале. После финальной сирены, несмотря на то, что мы уступили, мы радовались, как будто одержали победу. И мы действительно ее одержали, просто чуточку раньше. Участие в финале для нас уже победа. Не стоит критично расценивать этот результат, даже после окончания матча и поражения мы были счастливы пережить этот миг, приветствовали всех зрителей, они радовались нашему вниманию, а мы радовались их поддержке.

– Про болельщиков хочется спросить особенно – на этом чемпионате мира нашу команду активно поддерживали как российские болельщики, так и местные любители футзала. Как вам удалось завоевать столь солидную аудиторию?
– Наши российские болельщики придавали нам такую силу, что просто невозможно было не отдаться игре до конца. Мы понимали, что здесь, в тысячах километров от дома нас поддерживают наши соотечественники, а это необычайно важно для любого спортсмена. Ну а местных болельщиков, наверное, подкупила наша добродушность, открытость – мы всегда старались быть приветливыми, со всеми фотографировались, улыбались, общались. После каждой игры мы обязательно благодарили зрителей за игру, кто-то подумает, что это пустяк, но это вовсе не так. Для болельщика это очень важно, а потому вполне естесственно, что если мы полюбили трибуны, то и трибуны полюбят нас. Мы не просто показали достойный результат, но и подарили зрителям праздник!

– Чем еще помимо результата был примечателен прошедший чемпионат мира?
– Поначалу было немного сложно психологически, поскольку прошлый чемпионат мы провалили и нужно было оправдать возложенные на нас руководством Ассоциации мини-футбола России надежды. Когда начали с победы над испанками, стало уже значительно проще. Особенно хочу отметить коллектив и настроение внутри него – настолько позитивным оно не было ранее никогда. Сейчас мы как единое целое – сами девочки, штаб команды, все мы стали как одно целое и это придавало нам сил двигаться вперед! Надеюсь, что так оно и продолжится дальше!

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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