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    Митришев: «Никто из топ-клубов ко мне не обращался»

    Нападающий "Терека" Магомед Митришев, оформивший дубль в ворота "Зенита" (4:1), рассказал, что не имеет приглашений от топ-клубов.

    – В прессе писали, что вами интересовались российские топ-клубы, какие-то предложения поступали?

    – Я слышал об этом, но ко мне лично никто не обращался.

    – У вас есть цель попасть в сборную России?

    – Конечно, как и любой футболист, я мечтаю попасть в сборную, и делаю все, чтобы достичь этого!

    -Вы поставили для себя какую-то отметку голов, сколько вы должны забить за чемпионат?

    – Забивать в каждом матче! И как можно больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2015 04:12
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