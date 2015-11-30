Болельщики «Кубани» футболистам: «В последний раз докажите нам, что вы – мужики»

Болельщики «Кубани» накануне матча 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» выступили с обращением к футболистам. Они подчеркнули важность матча и попросили игроков оставить все силы на поле.

«Уважаемые футболисты нашей единственной и любимой команды!

Мы специально пишем «нашей», так как речь идeт исключительно о болельщиках, а Вы в этом сезоне ясно дали понять нам, что для многих из вас майка с эмблемой «1928» – всего лишь Ваша рабочая форма, в которой зарабатываете ваши «скромные» деньги.

Мы прошли с нашим клубом через многое: неоднократные вылеты из Премьер-лиги, обиднейшие поражения, досадные ничьи, круговорот тренеров и уходы лидеров, в том числе и в стан главных соперников. Но пройти без боли в жeлто-зеленых сердцах через то, что вы делаете на поле прямо сейчас, мы не можем. Наша команда, как никогда раньше, сейчас полна случайными людьми, которым абсолютно всe равно на нас, на результат, на исторический вклад в летопись клуба. И мы понимаем, что, скорее всего, эти люди разбегутся при первой же возможности.

В этом году Вам осталось провести всего один матч. Для нас, болельщиков и фанатов, это самый важный, самый главный матч. Мы понимаем, что для большинства из вас дерби – это всего лишь красивое слово, и совсем скоро вы, вероятно, будете по другую от нас сторону баррикад или вовсе не будете в нем участвовать. Но Вы – мужики. В эту пятницу докажите нам, что вы мужики, пусть и играете только за зарплату.

Докажите это самим себе! Без нелепых, постоянных ошибок, которые вы допускаете в каждом матче. Без тупых переругиваний друг с другом по поводу того, кто виноват в очередном голе. Без красивых сценариев, которые мы уже видели. В последний раз докажите нам, что вы мужики.

Пятница. 04.12.2015. День дерби. День, когда мы в последний раз поверим Вам».