Кадыров: «Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ»

Президент «Терека» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил на своей странице в Instagram, почему он использовал микрофон во время поединка 17-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», завершившегося разгромной победой команды из Грозного со счетом 4:1.

«Футбол любят миллиарды людей. Футбол – это взлеты и падения, слава и разочарования. Иначе и быть не может, ведь это игра. Один проигрывает, другой побеждает. Самое главное – осознавать все это, не делать трагедии из поражений, учитывать ошибки, так как завтра другие матчи.

Но в жизни бывает и так, что тренер готов говорить, о чем угодно, но только не о своих ошибках и просчетах. Слушая некоторые послематчевые интервью, кажется, что на экране не тренер, а гениальный философ. Вот и после матча между «Тереком» и «Зенитом» главный тренер питерской команды вместо ответа на вопрос о причинах крупного поражения, говорит про микрофон, судейскую нерешительность и прочее. Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ.

И вот в течение суток большие чиновники от спорта, СМИ, зрители обсуждают, имел ли кто-то право говорить в микрофон. Вот она гениальность софистики.

Теперь о фактах. Во время матча я использовал микрофон в течение нескольких секунд. Произнес «молодец судья» и поблагодарил канал «Матч ТВ». Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Причина разгрома не в микрофоне, иначе и игроки станут думать, что проиграли не «Тереку», а микрофону.

На матчах в Грозном не забрасывают поле факелами, не летят в футболистов бутылки. «Терек» является народной командой, которую я создал в условиях войны, вывел в число отличных клубов, не имея спонсоров, чтобы покупать игроков за сотни миллионов долларов.

Андре (Виллаш-Боаш) позволяет себе оскорбительно высказываться в прямом эфире. Возможно его уже тяготит груз заработанных в России финансов. Министр Виталий Мутко делает для нашего отечественного спорта очень многое. Я думаю, что ему не стоит тратить нервы на слова Виллаш-Боаша.

После такого позорного поражения самое время ставить вопрос об ответственности тренера, а не реагировать на его попытки сузить проблему до размеров микрофона.

Желаю удачи «Зениту». Сейчас у него не самые лучшие времена, но мы уверены, что команда найдет в себе силы вернуть былую славу. Ну а «Терек» всегда сумеет пробить брешь в воротах именитого соперника. Так тому и бывать!», – написал Кадыров.

