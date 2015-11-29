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  • Кадыров: «Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ»

Кадыров: «Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ»

29 ноября 2015, 21:53
8

Президент «Терека» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил на своей странице в Instagram, почему он использовал микрофон во время поединка 17-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», завершившегося разгромной победой команды из Грозного со счетом 4:1.

«Футбол любят миллиарды людей. Футбол – это взлеты и падения, слава и разочарования. Иначе и быть не может, ведь это игра. Один проигрывает, другой побеждает. Самое главное – осознавать все это, не делать трагедии из поражений, учитывать ошибки, так как завтра другие матчи.

Но в жизни бывает и так, что тренер готов говорить, о чем угодно, но только не о своих ошибках и просчетах. Слушая некоторые послематчевые интервью, кажется, что на экране не тренер, а гениальный философ. Вот и после матча между «Тереком» и «Зенитом» главный тренер питерской команды вместо ответа на вопрос о причинах крупного поражения, говорит про микрофон, судейскую нерешительность и прочее. Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ.

И вот в течение суток большие чиновники от спорта, СМИ, зрители обсуждают, имел ли кто-то право говорить в микрофон. Вот она гениальность софистики.

Теперь о фактах. Во время матча я использовал микрофон в течение нескольких секунд. Произнес «молодец судья» и поблагодарил канал «Матч ТВ». Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Причина разгрома не в микрофоне, иначе и игроки станут думать, что проиграли не «Тереку», а микрофону.

На матчах в Грозном не забрасывают поле факелами, не летят в футболистов бутылки. «Терек» является народной командой, которую я создал в условиях войны, вывел в число отличных клубов, не имея спонсоров, чтобы покупать игроков за сотни миллионов долларов.

Андре (Виллаш-Боаш) позволяет себе оскорбительно высказываться в прямом эфире. Возможно его уже тяготит груз заработанных в России финансов. Министр Виталий Мутко делает для нашего отечественного спорта очень многое. Я думаю, что ему не стоит тратить нервы на слова Виллаш-Боаша.

После такого позорного поражения самое время ставить вопрос об ответственности тренера, а не реагировать на его попытки сузить проблему до размеров микрофона.

Желаю удачи «Зениту». Сейчас у него не самые лучшие времена, но мы уверены, что команда найдет в себе силы вернуть былую славу. Ну а «Терек» всегда сумеет пробить брешь в воротах именитого соперника. Так тому и бывать!», – написал Кадыров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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vladik12
1448824153
Ага, так народ и поверил, что Кадыров имеет хоть какое-то представление о софистике. А вообще, "шестеры" у него неплохой текст написали, жизнеутверждающий такой.
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андрей андреев
1448827843
А чё там делать в горах? Вот и главное развлечение-футбол. Ещё борьба и свадьбы-но это никого за пределами Чечни не интересует.Музей построили бы)) Вопрос только какой?Военно-исторический))) что-ли
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roman230582
1448828421
Заберите уже у него микрофон
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isa361
1448829928
але умники... угомонитесь. зенит проиграл по игре тут другого мнения быть не может. о чем и говорит Кадыров. А свои жалкие необоснованные оскорбления засуньте в одно место.
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Garrincha58
1448831685
лучше бы республикой занимался так сказать прямыми обязанностями а не на всякие высказывания горе мычного тренера
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MastaRave
1448833042
Ай да Кадыров, ай да проказник))
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Каратель помойников
1448850432
не поддерживаю Кадырова,не порицаю,но красиво сказал "...игроки станут думать, что проиграли не "Тереку", а микрофону",такое поражение много стоит,это покруче чем многократное перебывание в пердиве))))
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Pablo Aimar
1449068172
Зениту щас надо сконцентрироваться на ЛЧ, чтобы пройти как можно дальше, продвинуть страну в таблице коэффициентов и самим в новом сезоне с 3-го места попасть в квалификацию новой ЛЧ.
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