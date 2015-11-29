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Мини-футбол. Сборная России – в финале чемпионата мира

29 ноября 2015, 13:18
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Национальная женская сборная России по мини-футболу в полуфинальном матче VI чемпионата мира в Гватемале сумела добиться уверенной победы над Португалией – 7:2. Поединок с первых минут впечатлял возросшими в сравнении с матчами группового этапа скоростями и отчаянной борьбой за каждый момент. Для нашей команды стартовый отрезок встречи мог сложиться и куда печальней – на 11 минуте за игру рукой в штрафной площади Александрой Черновой в ворота нашей команды был назначен 6-метровый удар, однако попасть в створ португалкам не удалось – снаряд проследовал выше цели.

Открыт счет был пятью минутами позже, прямым ударом со штрафного ворота португалок распечатала наш капитан Мария Филисова. Несколькими минутами позже, несмотря на надежную игру вратаря сборной России Анастасии Ивановой, португалкам все же удается протолкнуть мяч в ворота российской команды, замкнув простел от угла площадки. Уйти на перерыв при равном счете прошлогодним финалисткам не удалось – за 7,3 секунды до сирены на перерыв гол «в раздевалку» оформила Анастасия Дурандина.

После перерыва россиянки бросили еще больше сил в атаку, осознавая шаткость преимущества в один мяч, что в последствии воплотилось в разгром португальской команды. Сначала Ксения Олькова пяткой подправляет передачу из глубины, затем дальний нижний угол поражает Александра Чернова, а затем вновь Олькова поражает уже пустые ворота португалок после их перехода на игру в пять полевых.

На 39-й минуте арбитр назначает 6-метровый уже в ворота португальской дружины, который реализует Татьяна Кулешова. Удается под занавес матча все-таки отличиться и португалкам, но вновь это гол не остается без ответа – Татьяна Кулешова отправляет мяч в пустые ворота со своей половины площадки и оформляет дубль.

Женская сборная России одерживает крупную победу – 7:2, впервые в истории получив шанс побороться за золото чемпионата мира в финале. Соперником наших девушек станет действующий и пятикратный чемпион мира – сборная Бразилии, одолевшая в другом полуфинальном матче Испанию (4:0). Решающий матч мирового чемпионата начнется 30 ноября в 3:30 по московскому времени.

Мини-футбол, женщины. VI чемпионат мира, Гватемала

Полуфиналы

Россия – Португалия – 7:2 (2:1)
Голы у России: Филисова, 16; Дурандина, 20; Олькова, 26, 38; Чернова, 35; Кулешова, 39, 40.

Испания – Бразилия – 0:4 (0:1)

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (1)
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FanatSerj
1448798421
"Португалки" )))) Криштиану завидует.
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