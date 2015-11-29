Анри: «Челси» не стоит даже упоминать в разговоре о претендентах на чемпионство»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился своим мнением о том, кто в этом сезоне будет вести борьбу за титул чемпиона английской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, за чемпионство будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и, может быть, «Ливерпуль».

«Челси» не следует даже упоминать. Если они сумеют вернуться в четверку лучших команд – это не докажет ничего, кроме того, что топовые команды чемпионата слишком слабы. Если бы «Челси» играл также, как в прошлом году, они бы сейчас лидировали с 10 очковым отрывом, и трофей был бы практически у них в руках», – отметил француз.