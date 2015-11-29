Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец: «У «Зенита» есть проблемы с игровой дисциплиной»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении "Зенита" в первой части чемпионата России.

    "Мы можем сделать вывод только по первой части сезона для чемпиона страны: она "Зениту" не удалась. С учетом участившихся потерь очков у соперников по борьбе за чемпионство, "Зенит" мог бы и воспользоваться этим в игре с "Тереком".

    Делая ставку на Лигу чемпионов и на максимальный результат в чемпионате, необходимо уметь органически вписаться в имеющийся календарь. Мне удалось посмотреть матчи "Баварии" и "Барселоны" в своих национальных чемпионатах, и я не увидел у них каких-то проблем. Многое зависит от того, насколько тренерам удается распределить нагрузки, использовать внутренние резервы команды и управлять своими игроками по ходу игры. Постоянные споры с арбитрами, предупреждения и удаления – результат нарушений игровой дисциплины", - отметил специалист.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 07:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11