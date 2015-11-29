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    Первый тренер Глеба: «Александру надо или уходить из футбола, или приносить больше пользы БАТЭ»

    Владимир Синякевич, первый тренер полузащитника БАТЭ Александра Глеба, считает, что футболисту следует приносить больше пользы своей команде или заканчивать карьеру игрока.

    «Саша достиг в футболе многого — наверное, он считает, что это дает ему право пошуметь в команде, прикрикнуть, предъявить кому-то претензии. А претензии у него сейчас должны быть больше к самому себе. Есть приятные исключения, как, например, игра с «Байером», которую Саша провел очень достойно. Но в основном он играет за БАТЭ ниже своих возможностей.

    Накладывает отпечаток окружение — при всем уважении исполнителей такого же класса, как Глеб, в БАТЭ нет, не всегда быстро открываются, правильно перестраиваются. И к тому же, как мне кажется, самому Саше сейчас скучновато. Оказаться в чемпионате Беларуси после сильных европейских чемпионатов — шаг назад. И это одна из причин, почему Глебу тяжело показывать стабильный максимум.

    Думаю, Глеб очень хотел бы перезапустить свою карьеру в Европе. Но в силу возраста это уже будет сделать тяжело. Что ж, значит, надо или вообще уходить из футбола, или приносить больше пользы БАТЭ», - цитирует Синякевича "Республика".

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 06:11
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