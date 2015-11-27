Абидаль: «УЕФА не разбирается в футболе»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал список претендентов на попадание в символическую команду года по версии УЕФА.

«Там нет Бускетса, а значит, те, кто этот список составлял, совсем не разбираются в футболе», – приводит слова Абидаля Sport-english.com.

В числе претендентов на попадание в эту символическую сборную оказались восемь футболистов «Барселоны»: Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Даниэль Алвес, Андрес Иньеста, Иван Ракитич, Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси.