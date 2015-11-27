Игнашевич: «Надеюсь, что кто-то из ЦСКА превзойдет мой рекорд»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал рекорд по числу матчей за сборную России, обладателем которого он стал, сыграв в товарищеской встрече против команды Хорватии. Этот матч стал для Игнашевича 114-й игрой за национальную сборную.

«Сыграть 100 матчей за сборную – именно такая цель была у меня, когда стал подбираться к этой красивой цифре. Это определенный рубеж в карьере, в моем понимании, футбольном – это серьезное достижение, к которому я стремился. 114 матчей – это не 150, не 200, не вечный рекорд. Понимаю, что рано или поздно его кто-то побьет. Очень приятно, что ребята из ЦСКА подбираются к этой цифре. Хотелось бы, чтобы кто-то из нашей команды превзошел мой рекорд», – говорит Игнашевич.

Также футболист рассказал, что он чувствовал непосредственно перед тем, как выйти на поле в матче с хорватами.

«О рекорде знал, но со Слуцким об этом не разговаривал. Однако его помощники мне говорили, чтобы я готовился и разминался. На разминке минут за 10 до конца матча, буквально на несколько секунд что-то кольнуло в голову, что сейчас выйду и будет рекорд, серьезное достижение, но эти мысли сразу отогнал. Немножко успокоился, и все получилось буднично».