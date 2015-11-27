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    Укладка газона на стадионе «Лужники» начнется летом 2016-го года

    Летом следующего года начнутся работы, связанные с укладкой газона на стадионе «Лужники» в Москве.

    «Летом следующего года мы планируем начать укладывать поле в «Лужниках». График сложный, я бы сказал, очень напряженный, но мы его выдерживаем. До первых соревнований весной 2017 года поле отлежится и прорастет.

    Полным ходом идет работа по возведению конструкций трибун, а кое-где уже приступили к отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Выполнено более 90 процентов работ. В данный момент возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые шахты и лестничные клетки всех 6 этажей. Работы по этому этапу планируется завершить до конца 2015 года», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

    Стоит отметить, что «Лужники» станут одним из центральных стадионов во время проведения чемпионата мира-2018, который пройдет в 11 городах России. На нем пройдет церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.11.2015 14:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 ноября 2015, 21:41

      опять траву в Голландия купили

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