«Реал» получит запрет на регистрацию новых игроков

На мадридский «Реал» будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон со стороны дисциплинарного комитета ФИФА.



Напомним, еще в январе этого года сообщалось, что Международная федерация футбола начала расследование по фактам переходов молодых футболистов в «Реал». Речь идет об обстоятельствах трансферов двух венесуэльцев – 14-летнего Мануэля Годоя и 15-летнего Фернандо Масиаса.

Отмечается, что дата официального объявления решения ФИФА пока неизвестна.