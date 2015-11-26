Караваев: «В молодежной сборной при Хомухе никакого раскола не было»

Защитник молодежной сборной России Вячеслав Караваев заявил, что новость об уходе Дмитрия Хомухи с поста главного тренера команды стала для него неожиданностью.

«Новость об уходе Хомухи была неожиданной и удивительной. Я не могу ответить на вопрос о поспешности этого решения, потому что это взаимное решение самого Хомухи и руководства РФС. В молодежной сборной не было никакого раскола. Я не знаю, откуда появилась такая информация. Мы все хорошо общались в команде. В коллективе проблем не было! А насчет причин такого выступления – хотелось бы надеяться, что это стечение обстоятельств. При этом не забывайте, что у нас была одна из самых молодых команд. Может быть, это сыграло роль», – сказал защитник.