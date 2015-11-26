Моуринью: «Арсенал» не должен выйти из группы ЛЧ»

Наставник «Челси» Жозе Моуринью пояснил, по какой причине он не желает выхода из группы Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу».

«Естественно, мне хочется, чтобы все английские клубы прошли в следующую стадию. Однако, «Арсенал» является конкурентом по группе «Олимпиакосу», тренер которого – сын моего друга. И если быть до конца честным, то я бы все-таки хотел, чтобы в плей-офф прошел греческий клуб.

Тем не менее, «Арсенал» вполне сможет добыть победу в Афинах, несмотря на то, что они неважно выступают в нынешнем розыгрыше турнира.

При этом замечу, если они попадут Лигу Европы, то автоматически станут главными претендентами на титул», – сказал Моуринью.