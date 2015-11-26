Кононов: «У Ари хороший период»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о двух лидерах своей команды – бразильцах Ари и Жоаозиньо.

«Ари проводит хороший период, забивает, принося много пользы клубу. О дальнейшей судьбе Ари не могу ничего сказать. Я не влезаю в эти дела. Мое дело – игроки на поле. А не за его пределами.

Натурализация игроков? У Жоаозиньо вид на жительство в стране. Это общая практика. Поэтому нормально отношусь к натурализации, абсолютно», – сказал Кононов.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Боруссия» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.