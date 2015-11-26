В 1/8 финала ЛЧ «Зенит» точно не сыграет с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»

После матчей пятого тура Лиги чемпионов стали известны девять участников плей-офф из 16-и.

В стадию 1/8 финала вышли «Реал», «ПСЖ» (группа A), «Бенфика», «Атлетико» (группа C), «Ювентус» «Манчестер Сити» (группа D), «Барселона» (группа E), «Бавария» (группа F) и «Зенит» (H).

При этом «Зенит», обеспечивший себе первое место в группе, не сыграет в 1/8 с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией» - эти команды также гарантировали себе первую строчку в своих квартетах по итогам группового этапа.