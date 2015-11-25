Дзюба: «Барселона» и «Бавария» вынесут любого, главное не попасть на них»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал свое мнение относительно возможных соперников клуба в 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, вчера петербуржцы обыграли «Валенисию» (2:0) и гарантировали себе первое место в группе.

«Сейчас смотрел, кто там на вторых местах. Первые посильнее, но и вторые не подарок. Буду рад любому сопернику, но хотелось бы команду попроще. «Барселона» и «Бавария» вынесут любого на данный момент. Главное – на них не попасть. С остальными можно играть. У «Реала» и «ПСЖ», наверное, будет преимущество, но не тотальное превосходство, как у «Баварии» и «Барселоны». А любые другие пары – 50 на 50», – говорит Дзюба.

Также футболист прокомментировал состояние газона домашнего стадиона «Зенита».

«У нас поле восхитительное – огромное спасибо агрономам и сотрудникам «Петровского»! Лучшее в России, и в Европе одно из лучших, наверное. Я очень им доволен и считаю, что нам все равно, в какое время года играть. Действительно, ответный матч при своих трибунах – это преимущество. Можно играть с позиций силы».