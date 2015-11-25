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  • «Црвена Звезда» отменила сборы в Турции из уважения к Путину

«Црвена Звезда» отменила сборы в Турции из уважения к Путину

25 ноября 2015, 20:25
11

«Црвена Звезда» отказалась проводить свои зимние сборы в Турции из-за обострения российско-турецких отношений. Об этом сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

«Мы определенно решили, что не поедем в Турцию. Это было бы некорректно из-за инцидента, который произошел между Турцией и Россией. «Црвена Звезда», самый большой сербский клуб и чемпион страны, не поедет проводить зимние сборы в Турции. Мы не можем этого сделать из уважения к России и Владимиру Путину», – говорит Терзич.

Напомним, ранее РФС рекомендовал российским клубам не проводить свои сборы в Турции.

Источник: Р-Спорт
Европа Црвена Звезда
Комментарии (11)
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18JG
1448472710
Уважение, братья!
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Диктор
1448477536
Красавцы.
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deinego77@yandex.ru
1448478213
Молодцы!!!
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westerose
1448478778
Спасибо сербы! Хохлам позор!
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Cobold
1448480323
Спасибо, Братцы!
Ответить
AZ-76
1448480434
Политический дебилизм.
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Алекc
1448483646
Спасибо Братья!!!
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Добрый Бобер
1448516397
Красавцы!
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За Московский ЦСКА
1448644240
Сербы, единственный народ в европе, который чтит свою историю. Браво, Сербия!!!
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