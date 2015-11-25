«Црвена Звезда» отменила сборы в Турции из уважения к Путину

«Црвена Звезда» отказалась проводить свои зимние сборы в Турции из-за обострения российско-турецких отношений. Об этом сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

«Мы определенно решили, что не поедем в Турцию. Это было бы некорректно из-за инцидента, который произошел между Турцией и Россией. «Црвена Звезда», самый большой сербский клуб и чемпион страны, не поедет проводить зимние сборы в Турции. Мы не можем этого сделать из уважения к России и Владимиру Путину», – говорит Терзич.

Напомним, ранее РФС рекомендовал российским клубам не проводить свои сборы в Турции.