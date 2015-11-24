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    БАТЭ - «Байер». Смотреть онлайн

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е встретятся БАТЭ и «Байер». На первый взгляд может показаться, что обе команды могут побороться только за третье место в группе, но все будет зависеть от этого матча и количества очков, набранного каждой из них.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча БАТЭ - «Байер», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 20:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 19:06
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